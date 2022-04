© La Auténtica Defensa

Vigencia: 17 al 23 de Abril de 2022

VIRGO (24/8 al 23/9) Las personas nacidas bajo el signo de Virgo recibirán durante toda la semana una fuerte influencia del planeta Venus, razón por la cual se incrementará el romanticismo y la sensibilidad de los virginianos. Además, estarán muy empáticos con la gente los rodea y tenderán a perdonar los agravios recibidos. Los próximos siete días no serán adecuados para tomar decisiones drásticas ni en el ámbito sentimental ni en el ámbito económico. La hipersensibilidad que te caracterizará durante estos días te impedirá la posibilidad de estudiar los acontecimientos de manera objetiva y por este motivo es probable que tus apreciaciones sean erradas. En el ámbito financiero y de los negocios, tu comercio entrará en un ciclo de mucho éxito. La demanda de tu producto o servicio aumentará considerablemente. No obstante, surgirán algunos problemas debido a la necesidad de incorporar tecnología de vanguardia en tu emprendimiento comercial. Ésa no es un área que domines, por lo tanto no tendrás otra opción que solicitar el asesoramiento de gente idónea en el tema. En el terreno del trabajo, deberás actuar con mucha cautela durante las próximas semanas. Se producirán algunas vacantes en tu lugar de trabajo, una de ellas será de tu especial interés. Sin embargo, muchos de tus colegas también codiciarán dicho cargo y para conseguirlo estarán dispuestos a actuar de una forma poco ética. Los astros te aconsejan que tengas mucho cuidado y que no confíes en tus compañeros de trabajo. Tu salud se ha visto afectada por las estrictas dietas a las que te has sometido últimamente y por este motivo deberás tomar un complemento vitamínico que te ayude a devolverle el equilibrio a tu organismo. Página anterior (6/13) - Página siguiente (8/13)