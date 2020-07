© La Auténtica Defensa

Esta semana comenzará un período ideal para que la gente de Virgo aprenda a divertirse y dejar a un lado las preocupaciones. No postergues tu felicidad para el futuro, vive intensamente el presente y aprovecha cada momento para disfrutarlo con las personas que amas. En el terreno profesional, las personas de Virgo que estaban desocupadas han vivido momentos muy difíciles. Sin embargo, siguieron peleando, no se dieron por vencidos y esta semana comenzarán a ver el fruto de sus esfuerzos. Crearás una sociedad junto con otros colegas que será sumamente exitosa y que te otorgará prestigio profesional y bienestar económico En el ámbito económico, la gente de Virgo recuperará la esperanza durante esta semana. Tenías muchas ilusiones puestas en un proyecto comercial pero las cosas no han salido como planeabas. Pensabas que todo estaba perdido pero durante los próximos días se acercará a ti una persona que te aportará nuevas ideas y que te propondrá un cambio de estrategia para lograr sacar tu emprendimiento adelante. Asóciate con esta persona porque junto a ella el éxito económico llegará a tu vida. En el ámbito sentimental los hombres y mujeres de Virgo estarán desorientados durante esta semana. Estás muy bien con tu compañera o compañero sentimental actual, pero no puedes evitar hacer comparaciones con respecto a tus ex parejas. Si continúas así terminarás alejándote de tu pareja, la cual te ama y te respeta. Por su parte, las personas de este signo que estén solas, vivirán esta semana un nuevo romance ya sea con una persona que acaban de conocer o a través de un reencuentro lujurioso con un amor del pasado.