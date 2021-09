© La Auténtica Defensa

VIRGO (24/8 al 23/9) Las personas de Virgo no experimentarán ninguna variación ni problema en el terreno amoroso ni en el ámbito familiar. El fin de semana tendrás una reunión de amigos en la que podrás festejar a lo grande todos los logros que has obtenido. El azar está de tu lado así es que si lo deseas, puedes tentar a la suerte y visitar algún casino. Los hombres y mujeres de Virgo se sentirán llenos de mucha fuerza y de seguridad en sí mismos durante esta semana. Esa fortaleza te permitirá poner límites a tus compañeros de trabajo, lo cual te resultará muy beneficioso y liberador. Desde hacía tiempo notabas que ellos se aprovechaban de tu buena voluntad pero no sabías cómo hacer para manejar la situación sin ser brusco o agresivo. Esta pequeña victoria te ayudará a consolidar tu autoestima, a hacerte respetar y a no sentir culpa por ello. En el ámbito de los negocios, deberás mejorar la relación que tienes con tus principales clientes. Estás acostumbrado a exigir las cosas y muchas veces lo haces de muy mal modo. Esta semana diversas circunstancias te enseñarán lo perjudicial que puede resultar esta actitud para tus intereses comerciales. Será una semana ideal para pasarlo junto a tu pareja, tus hijos y disfrutar de la hermosa familia que has construido. La luna nueva te despertará el deseo, que saciarás durante las próximas noches mediante encuentros sexuales intensos con la pareja.