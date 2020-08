© La Auténtica Defensa

VIRGO (24/8 al 23/9) Durante esta semana, la gente de Virgo deberá usar su fuerza de voluntad para moderarse con los gastos. Deberás salir a comprar el regalo para un cumpleaños o una boda, lleva efectivo y evita llevar contigo la tarjeta de crédito porque hoy estarás muy propenso a comprar compulsivamente cosas inútiles o que no son tan necesarias para tu vida en este momento. En el ámbito de los negocios, has tenido una época difícil y de estrechez económica pero esa época está por terminar. Esta semana lograrás salir del problema y además incursionar en otros rubros. Vas a expandirte exitosamente tu actividad. En el ámbito laboral, estás indeciso porque sientes que tus esfuerzos no son tenidos en cuenta en tu lugar de trabajo actual. Durante los próximos días, los astros te impulsarán a buscar otros horizontes laborales donde puedas desarrollarte más cómodo y a gusto. En el terreno del amor, el hombre de Virgo recibirá esta semana sorpresas desagradables. Te enterarás de cosas del pasado de tu pareja que nunca hubieras imaginado. Aunque sea doloroso, saber la verdad es lo mejor que te podía haber ocurrido porque las consecuencias iban a ser peores si te enterabas más adelante, cuando la relación se hubiera consolidado. Por su parte, esta semana la mujer de Virgo tendrá algunos problemas con el hombre que ama. Tu pareja te hará pasar un momento bochornoso en una reunión en la que estaban presentes todos tus parientes y amigos. Tu reacción será de mucha ira y desilusión. La relación ya no venía bien y esto será un golpe fatal que provocará en primera instancia tu alejamiento y luego la ruptura.