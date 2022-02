© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 20 al 26 de Febrero de 2022 [ Ir al inicio ]

página(s) : 7 de 13

VIRGO (24/8 al 23/9) Será una semana de muchos cambios en el ámbito laboral. Se incorporarán a tu ambiente de trabajo nuevas personas que te harán sentir amenazado. Es bueno que seas precavido pero sin exagerar. Mantén tu buen rendimiento y demuestra diariamente todo lo que vales, eso será suficiente para que tu puesto esté a salvo. En el terreno del amor, el hombre de Virgo está atravesando una situación de hastío con su pareja. Llevas muchos años en una relación y la rutina ha invadido todos los ámbitos de tu pareja. Esta semana las cosas empeorarán, te sentirás invadido por la melancolía y el desánimo. Es posible solucionar esta situación pero para ello deberás hablar con tu pareja y proponerle hacer cosas nuevas para reavivar la pasión y así recuperar la magia que se ha ido perdiendo. Por su parte, la mujer de Virgo también vivirá algunos problemas con su compañero sentimental. Hay ocasiones en las que sientes que no logras entenderte con tu pareja y que el único camino que queda es la separación. Esto no es así, todavía puedes salvar la relación. Los astros te aconsejan que hagas un plan para el futuro que involucre a ambos miembros de la pareja, como por ejemplo la adquisición de un terreno o un inmueble. Eso hará que la relación pase a otra etapa y en esa nueva etapa podrán entenderse mucho mejor. Para el fin de semana tienes planeado una reunión o fiesta con tus amigos. Sin embargo, puede ocurrir algún imprevisto que te hará cambiar bruscamente de planes. No te preocupes porque de todas formas pasarás de muy buenos momentos. Página anterior (6/13) - Página siguiente (8/13)