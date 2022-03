© La Auténtica Defensa

VIRGO (24/8 al 23/9) Durante esta semana las personas nacidas bajo este signo deberán evitar los actos precipitados y meditar bien antes de hacer o de decir algo. La clave para los próximos días será actuar con cautela y medir todas tus palabras. En el ámbito laboral, esta semana tendrás que tener mucho con todos los papeles que firmes o con las autorizaciones que concedas. Hay personas en tu ambiente de trabajo que intentarán hacerte caer en una especie de trampa con el objetivo de perjudicarte. La única defensa que tendrás será la prudencia, analiza todo muy detalladamente y utiliza el apoyo de la gente en la que más confías. En el terreno amoroso, el hombre de este signo está muy entusiasmado con una persona que pertenece a su ámbito laboral. No habrá impedimentos para que seas feliz junto a la mujer de la que estás enamorado. Sin embargo, los astros te aconsejan que seas discreto y que tu relación no sea conocida en tu ambiente laboral. Esto generaría rumores y habladurías que no colaborarían en el proceso de construcción de esta pareja. Por su parte, la mujer de este signo está bastante desilusionada. Recientemente ha comenzado una relación pero con el tiempo la misma ha tomado un rumbo que ella no deseaba. Él ha resultado ser una persona muy celosa y producto de esos celos se originan discusiones constantes. Sin embargo, las cosas pueden cambiar porque él realmente está interesado en ti. Si hablas y le expones claramente tu malestar, él hará lo posible por modificar su comportamiento.