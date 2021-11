© La Auténtica Defensa

VIRGO (24/8 al 23/9) Los nacidos bajo el signo de Virgo comenzarán esta semana de muy buen humor debido a que estarán bajo la influencia de Júpiter y la luna. También será una excelente semana para dedicarlo a los estudios porque la luna potenciará la concentración y la capacidad incorporar información. En el ámbito familiar, esta semana se producirán reencuentros y reconciliaciones con parientes con los que estabas distanciado desde hace tiempo. En el ámbito de los negocios, a partir de esta semana comenzará un ciclo de mucha actividad, estarás muy atareado por una gran cantidad de trabajo pero ten cuidado porque puede haber algún tipo de pérdida aunque no de un monto importante. Los que están sin trabajo, esta semana conocerán en un evento social a una persona que podrá ayudarlos a reinsertarse laboralmente. Por su parte, los que ya tengan trabajo vivirán una semana muy propicia para tomar decisiones en el ámbito laboral. Has recibido recientemente, una propuesta para cambiar de trabajo y estabas muy indeciso, sin embargo durante los próximos días sentirás que tienes la claridad mental suficiente para tomar la decisión correcta. En el terreno del amor, las personas de este signo que estén solteros tendrán la oportunidad de conocer a alguien del signo Aries, Leo o Sagitario. Probablemente planeen una salida pero es recomendable que vayan con un grupo de amigos y no solos porque pueden haber sorpresas desagradables y las cosas pueden no resultar como esperaban.