© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 23 al 29 de Enero de 2022 [ Ir al inicio ]

página(s) : 7 de 13

VIRGO (24/8 al 23/9) Es una semana muy buena para los nuevos emprendimientos económicos y financieros. Durante los próximos días surgirán soluciones para los proyectos que estaban estancados y que no podían avanzar. Los próximos siete días son ideales para realizar trámites largos y complicados. También es un momento favorable para comenzar con procesos judiciales o iniciar demandas por manutención. En el terreno amoroso, los hombres de Virgo han vivido junto a sus parejas momentos de mucha angustia, disturbios y caos. Sin embargo, la relación ha logrado atravesar la crisis y esta semana disfrutarán de muchos encuentros agradables y de noches de mucha pasión. Por su parte, las mujeres de Virgo están viviendo el amor a través de una ilusión. Están muy enamoradas de alguien que puede ser una persona con autoridad en el ámbito laboral. No se atreven a confesarle al hombre amado sus sentimientos y no saben si son correspondidas. No hagan ninguna declaración durante esta semana, esperen hasta el mes que viene que será el momento en el que las cosas comenzarán a darse naturalmente. En el ámbito financiero deberán tomar una decisión difícil con respecto a un negocio. Lo importante es que cuando por fin tomen esa decisión se apeguen a ella y no empiecen con vacilaciones o arrepentimientos. Es un momento propicio para la prosperidad económica, no deben arruinarlos con sus indecisiones. Durante esta semana se verán obligados a realizar gastos en obsequios para algún acontecimiento familiar. Gasten tranquilos, no tienen nada que temer con respecto a su economía, está seguirá fluyendo y durante los próximos meses recibirás noticias muy alentadoras al respecto. Página anterior (6/13) - Página siguiente (8/13)