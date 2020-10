© La Auténtica Defensa

VIRGO (24/8 al 23/9) Esta semana los hombres y mujeres de Virgo tendrán algunos problemas de salud, producto de los cuales deberán asistir al médico y tomar algunas precauciones, sobre todo en el área de la piel. Esta semana todos los nacidos bajo este signo deberán tener mucha prudencia. En el ámbito laboral ocurrirán algunos cambios debido al ingreso de jefes nuevos. Habrá algo en el aspecto físico de uno de ellos que provocará burlas entre los subordinados. Intenta no participar de esas bromas porque hoy corres el riesgo de hablar sin medir tus palabras ni las repercusiones que pueden generar. Si lo haces, tu continuidad laboral podría verse seriamente comprometida Será una semana en el que los hombres y mujeres de Virgo deberán tener mucha preocupación en el ámbito económico. Durante las últimas semanas has gastado demasiado sin pararse a medir las consecuencias y esto ha desequilibrado completamente tu presupuesto. Lograrás estabilizarte pero recién dentro de dos meses. Mientras tanto, no hay mucho que puedas hacer. Intenta pasar este momento lo mejor que puedas y aprovecha para aprender a administrar mejor tu sueldo para que en el futuro no vuelvas a enfrentar situaciones similares En el amor, esta semana los hombres y mujeres de este signo van a tener un desencuentro con alguien que les interesa mucho, debido principalmente a tu impaciencia. Tú quieres que las cosas sucedan a tu ritmo y debes entender que a veces hay que ceder un poco y amoldarse a los tiempos de tu pareja.