VIRGO (24/8 al 23/9) Se presentarán muchas oportunidades esta semana para que puedas revitalizar tu vida social, acepta todas las invitaciones que te hagan porque contribuirán a fortalecer tu salud emocional. En el ámbito de las finanzas y los negocios será una excelente semana. Lograrás concluir exitosamente tus planes, sin embargo puede que sufras algunas desilusiones en lo que se refiere a las ganancias. Obtendrás una buena suma pero no será tan grande como lo esperabas. No te desanimes, sigue trabajando tan duro como hasta ahora, de esta forma verás cómo dentro de poco lograrás que todo mejore y que tus expectativas económicas se satisfagan. En el ámbito laboral, confía plenamente en tus recursos para sacar adelante tu trabajo y no te dejes llevar por lo que te digan, tienes la capacidad suficiente para lograr el éxito pero muchas veces te subestimas y no te animas a pelear por tus sueños. Si logras confiar en tu talento tendrás el triunfo garantizado en el terreno del trabajo durante esta semana. En el terreno del amor, el hombre de este signo deberá seguir esta semana el ritmo que lleva en sus asuntos sentimentales, aunque te parezca que esa persona no tiene ningún interés hacia ti, debes seguir insistiendo. Por supuesto, insiste con discreción y con tanto para no asfixiarla pero mantente firme porque esta semana verás resultados alentadores. Por su parte, la mujer de este signo recibirá muy buenas noticias durante esta semana referidas a su vida sentimental. Hay probabilidades de que te anuncien un embarazo o que tu pareja acepte tu proposición de matrimonio o convivencia.