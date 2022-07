© La Auténtica Defensa

VIRGO (24/8 al 23/9) La gente de Virgo tendrá una excelente semana a nivel energético, lo cual te permitirá realizar todas las actividades que desees realizar. En el ámbito laboral, será una semana muy agitada. Por diferentes circunstancias, la cantidad de trabajo se duplicará los próximos días. Sin embargo, lejos de desanimarte, tú estarás más dispuesto que nunca a esforzarte y a mostrar tu talento. Esta actitud será valorada por una de las máximas autoridades de tu lugar de trabajo y él se encargará de que obtengas tu recompensa y el reconocimiento debido a tu buen desempeño. En el terreno sentimental, el hombre de Virgo tendrá una semana difícil en la que deberá usar su poder de discernimiento si desea que las cosas salgan bien. Llegarán a ti rumores sobre tu pareja en los cuales lo involucran sentimentalmente con alguien de su trabajo. Tú decides si das crédito o no a esas habladurías. Por su parte, la mujer de Virgo vivirá algunas decepciones con su pareja esta semana. Tienes muchos motivos para estar satisfecha con tus éxitos profesionales. Sin embargo, sientes que el hombre que ama no los valora ni se alegra por tus logros. Su actitud te desconcierta y te hace dudar de la profundidad de sus sentimientos hacia ti. La verdad es que la relación en general no te satisface, no te sientes apoyada ni contenida por él en ningún aspecto. Los astros te indican que ha llegado el momento de hablar clara y sinceramente con tu pareja, luego de esa conversación te será más fácil tomar una decisión.