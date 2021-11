© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 28 de Noviembre al 4 de Diciembre de 2021 [ Ir al inicio ]

página(s) : 7 de 13

VIRGO (24/8 al 23/9) En el ámbito laboral, será una semana muy intensa. Has cometido un error bastante importante y durante los próximos días las máximas autoridades de tu empresa te llamarán para que le des explicaciones. Siempre has sido un excelente compañero de trabajo y has ayudado a todo el que te lo ha pedido. Ahora, cuando más lo necesitas, vas a recibir el apoyo de todos ellos y lograrás salir de esta circunstancia sin graves consecuencias. En el ámbito de las finanzas, debes comportarte con mucha precaución. Tienes planeado realizar un emprendimiento comercial y estás muy entusiasmado porque el proyecto tiene muy buenas perspectivas. No obstante, alguno de tus socios te está ocultando información. Por este motivo es preferible que desconfíes de todos y revises minuciosamente cada una de las partes del proyecto a que te estafen por tu exceso de confianza. En el terreno del amor, el hombre de Virgo vivirá una semana con algunos sinceramientos. Ya no sientes por tu pareja lo mismo que sentías al comienzo de la relación y los próximos días decidirás decírselo. Por su parte, la mujer de Virgo posee una tendencia a creer que tienes siempre la razón y esto suele resultar muy molesto para las personas que están a tu alrededor. Tu pareja, te ha recriminado este defecto y por esta razón han discutido y se han distanciado. Aprovecha esta semana para reflexionar, si eres sincero contigo mismo descubrirás que tiene toda la razón. Es una pareja con mucho futuro, no arruines una relación hermosa por tu ego herido. Pídele disculpas y reconcíliate cuanto antes porque hay alguien interesado en tu pareja que puede aprovechar tu distanciamiento para acercarse. Página anterior (6/13) - Página siguiente (8/13)