VIRGO (24/8 al 23/9) Será una semana propicia para que las personas de Virgo solucionen los problemas que pudieran tener en el ámbito familiar. Aparecerá una persona que intercederá entre tú y los parientes con los que te llevas mal, logrando solucionar definitivamente los conflictos entre ustedes. En el ámbito económico, será una semana alentadora. Has atravesado una situación económica muy estrecha durante los últimos meses. No obstante, esta semana la gente de Virgo iniciará un ciclo en donde los temas económicos y de dinero estarán mucho mejor auspiciados de lo que estaban. Anímate, porque finalmente lograrás superar tus dificultades. En el ámbito laboral, esta semana harás descubrimientos muy enriquecedores para tu personalidad. Te darás cuenta de que has sido demasiado ingenuo con respecto a tus superiores. Has puesto en tu empleo toda tu capacidad, tu inteligencia y tu preparación. Sin embargo, durante los próximos días notarás que tu jefe nunca te dará el crédito por tus logros debido a que eso implicaría eclipsar su propio desempeño. En el terreno sentimental, será una excelente semana para el hombre de Virgo. Después de mucho esfuerzo, finalmente lograrás la paz y la armonía en tu relación y disfrutarás muchísimo de esta nueva etapa en la pareja. Por su parte, la mujer de Virgo que esté sola, recordará a una de sus ex parejas en reiteradas ocasiones durante los próximos días. Ese recuerdo despertará en ti las ganas de ver nuevamente a ese hombre. Si sabes dónde está, ve a verlo. Si no lo sabes, búscalo porque los astros indican que de ese reencuentro puede surgir algo muy lindo.