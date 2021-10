© La Auténtica Defensa

VIRGO (24/8 al 23/9) En el ámbito familiar, esta semana la gente de Virgo mejorará mucho la comunicación con sus hijos y eso traerá paz a sus hogares. En el ámbito laboral, esta semana te sentirás agotado y sin ganas de esmerarte demasiado. Podrás hacerlo porque será una jornada bastante tranquila. Sin embargo, es importante que consultes con un médico porque probablemente ese cansancio se debe a un problema de origen fisiológico y no a un exceso de trabajo como piensas Sentirás muchos deseos de finalizar un negocio aunque eso implique perder una cantidad de dinero importante. No lo hagas, insiste con tus pretensiones porque finalmente lograrás que sean respetadas En el ámbito sentimental, el hombre de Virgo tendrá una semana complicada. Estás atravesando una crisis de pareja muy fuerte. Estás muy cansado de pelear para sacar adelante un matrimonio que parece arruinado definitivamente. No tomes una decisión hoy, todas las parejas tienen crisis y tú tienes una hermosa familia y mucho que perder si tomas una determinación errada. Por su parte, la mujer de Virgo tomará decisiones importantes durante esta semana. Decidirás terminar una relación sentimental que comenzaste durante las últimas semanas. Tu pareja es más complicada de lo que esperabas y no tienes en este momento de tu vida ni la paciencia ni la tolerancia para soportarla. Marte en tu signo te otorgará mucha intuición, así es que cualquier decisión que tomes será la acertada. Además, tal vez no estás en un período en el que te interese tener una pareja estable porque todas tus energías están puestas en tu carrera y en tus desafíos profesionales.