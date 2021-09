© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 5 al 11 de Septiembre de 2021 [ Ir al inicio ]

página(s) : 7 de 13

VIRGO (24/8 al 23/9) Comenzarás esta semana con mucha esperanza y optimismo. Estarás de muy buen humor y tendrás una muy buena energía que atraerá hacia ti todo lo que estabas esperando. Será una semana agitado en el terreno laboral. No tenías una buena relación con uno de tus jefes y un hoy repentinamente renunciará o será trasladado. Este cambio significará para ti la posibilidad de trabajar más cómodamente y sin tanta presión. Con tu nuevo jefe podrás entablar una relación cordial y amena. Recuperarás el incentivo y tendrás muchas ganas de demostrar todo lo que eres capaz de hacer Durante los próximos siete días Virgo tendrá mucha luz en todos los ámbitos que impliquen transacciones de dinero o adquisiciones. De forma casi accidental, surgirán oportunidades maravillosas en donde podrás invertir tus ahorros En el terreno del amor, el hombre y la mujer de Virgo que no estén en una relación, deberán aprovechar esta semana para realizar declaraciones de amor o propuestas de encuentros sexuales. Podrás expresarle a la persona que amas o a aquella por la que te sientes atraído sexualmente, tus sentimientos y con seguridad serás correspondido. Por su parte, la mujer de Virgo tendrá una semana complicada en su vida amorosa. Tu pareja tiene una marcada tendencia al despilfarro y eso perjudica enormemente tu presupuesto y tus planes a nivel económico. Esta semana hablarás con la persona que amas y le exigirás que se controle en los gastos, sin embargo en un futuro cercano te darás cuenta que tu advertencia no ha surtido efecto. Página anterior (6/13) - Página siguiente (8/13)