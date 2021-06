© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 6 al 12 de Junio de 2021 [ Ir al inicio ]

página(s) : 7 de 13

VIRGO (24/8 al 23/9) Durante esta semana las personas de Virgo deberán abstenerse de realizar préstamos de dinero ni de objetos valiosos, ni aún a personas de su entorno que gocen de toda su confianza. Si lo haces te arrepentirás porque ni el dinero ni los objetos regresarán a ti. En el ámbito laboral, estarás rodeado esta semana de compañeros de trabajo que estarán constantemente quejándose y lamentándose por todo. Evita agobiarte innecesariamente, en ocasiones es bueno ser un poco egoísta y cuidarte un poco más. Focalízate en tus obligaciones y no dejes que tu buena energía se contamine con el pesimismo de tu entorno laboral. En el terreno sentimental, los hombres de Virgo vivirán esta semana atormentados por los celos y la desconfianza. Tienes una firme sospecha de que la persona que amas te es infiel, lo cual todavía no es cierto. Sin embargo, sí es verdad que ha aparecido un hombre en la vida de la mujer de la que estás enamorado y que está intentando conquistarla. Ella todavía no ha accedido a sus proposiciones pero si no deseas correr riesgos, habla con ella e intenta reafirmar el vínculo que los une. Por su parte, la mujer de Virgo también vivirá una semana complicada. Estás furiosa con el hombre que amas. No obstante, si eres sincera contigo misma reconocerás que tu enojo no tiene ningún fundamento. Tu pareja ha cometido algunos errores pero fueron involuntarios y no tiene sentido que le armes un escándalo por ellos. Disfruta de la hermosa relación que tienes y no te compliques la vida con tonterías. Página anterior (6/13) - Página siguiente (8/13)