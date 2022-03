© La Auténtica Defensa

VIRGO (24/8 al 23/9) Será una semana muy importante en todo lo referido a concreciones. Lo que has deseado por tanto tiempo comenzará a hacerse realidad. Tus proyectos, tanto a nivel sentimental como a nivel económico recibirán un impulso planetario muy importante. Aquellos planes que estaban estancados comenzarán de a poco a avanzar y lo que hasta hace unos meses te parecía imposible, sucederá. En el terreno laboral será una buena semana para aquellos que no estén trabajando. Si estás desempleado, debes redoblar tus esfuerzos porque durante los próximos días estarás muy favorecido en el ámbito laboral y las puertas se te abrirán para que puedas reinsertarte laboralmente. En el terreno del amor, el hombre de Virgo está atravesando un muy buen momento a nivel sentimental. Las cosas están saliendo como tú deseas. Eres muy apasionado y muy vehemente en el amor, sin embargo tu compañera sentimental no es tan efusiva como tú y eso te decepciona. Será un grave error si decides acabar la relación por este motivo, todos expresamos nuestros sentimientos de formas distintas y quizá ella necesita un poco más de tiempo que tú para poder expresarlos. Por su parte, la mujer de este signo desea cerrar un círculo en su vida afectiva. Estás cansada de sentirte sola aun estando en pareja y esta semana tomarás la difícil decisión de terminar con tu relación sentimental. Tu decisión es la acertada aunque al principio debas afrontar momentos de mucho dolor, sin embargo la tristeza pasará y cuando las heridas cierren llegará el hombre adecuado para ti.