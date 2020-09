© La Auténtica Defensa

VIRGO (24/8 al 23/9) La gente de Virgo deberá tener mucha precaución esta semana las distracciones podrían ocasionarles caídas o accidentes leves. En el ámbito laboral, será una excelente semana para aquellas personas de Virgo que estén buscando empleo o que deseen cambiar de trabajo. Los astros favorecen las entrevistas y reuniones en el ámbito laboral. Acude a las entrevistas con fe porque es muy probable que antes de que termine la semana tengas noticias alentadoras de algún trabajo. Si te dedicas al rubro de las ventas, aprovecha este momento porque estarás dotado de un carisma especial y nadie podrá decirte que no. En el ámbito económico, las personas de este signo no tendrán una buena semana. Tu economía sufrirá un fuerte golpe debido a que te verás obligado a abonar una fuerte suma por un desperfecto en tu auto. Es un día excelente para que las personas de Virgo se animen a tomar esas determinaciones importantes que por cobardía han venido postergando. Tu pareja ha cambiado mucho, el respeto con el que solía tratarte ha desaparecido para dar lugar un comportamiento muy agresivo. Has estado esperando que cambiara, pero tu espera ha sido en vano porque no lo ha hecho. Los astros te están impulsando a que dejes de esperar cosas que no van a suceder y que en cambio actúes. Es el momento ideal para cerrar un ciclo de mucho dolor y abrir otro en el que reine la paz, el respeto y la armonía. Página anterior (6/13) - Página siguiente (8/13)