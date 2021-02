© La Auténtica Defensa

VIRGO (24/8 al 23/9) Será una muy buena semana para aquellos que hayan terminado recientemente una relación sentimental. Diferentes acontecimientos que ocurrirán durante los próximos días los ayudarán a dejar atrás el pasado y a comenzar a sanar todas las heridas emocionales que les han dejado sus fracasos amorosos. Deberás cultivar la paciencia durante los próximos días. Estás estarás muy ansioso e impaciente por encontrar soluciones a todos tus problemas, sobre todo a nivel económico. Los astros te aconsejan no tomar ninguna decisión en dicho ámbito durante esta semana. El hombre de Virgo vivirá una semana bastante tensa en su vida afectiva. Las constantes discusiones con tu pareja te han desmotivado, si no tienes hijos probablemente decidirás terminar con la relación. Sin embargo, si se trata de una pareja con hijos, el hombre de Virgo se sacrificará y continuará con su relación a pesar de ser infeliz en ella. Por otra parte, será una excelente semana a nivel sentimental para las mujeres de Virgo que estén solas. Alguien llegará a sus vidas y les hará recuperar todas las ilusiones que habían perdido. Será una relación muy estable y con mucho futuro. Hay posibilidades de una convivencia o matrimonio dentro de los próximos meses. En el ámbito laboral, te harán un ofrecimiento para cambiar de trabajo. Tendrás tus dudas en aceptar y harás muy bien en desconfiar. Has logrado mucha estabilidad y prestigio en tu lugar de trabajo actual y no vale la pena arriesgarlo todo por una propuesta que carece de la seriedad necesaria.