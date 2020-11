© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 8 al 14 de Noviembre de 2020 [ Ir al inicio ]

página(s) : 7 de 13

VIRGO (24/8 al 23/9) En el ámbito familiar, esta semana las personas de este signo deberán ver o comunicarte con tus parientes porque hay grandes riesgos de que seas malinterpretado. En cuanto a la salud, ten cuidado con tu alimentación, no te fuerces a comer, cuida tu sistema digestivo porque estará muy vulnerable durante los próximos días. En el ámbito laboral, será una muy buena semana para la gente de Virgo. Durante los próximos días tendrán mucha claridad mental y podrán hacer una sana autocrítica. Se darán cuenta de que necesitan aprender a escuchar a los demás y esto les traerá grandes beneficios a futuro. En el terreno del amor, el hombre de Virgo deberá afrontar el desafío de controlar su impulsividad, si desean continuar con sus parejas. Debes evitar las discusiones acaloradas en las que te verás tentado a decirle tu pareja lo que piensas de ella. Aunque sean ciertas esas verdades, provocarán heridas que a la larga serán letales para la pareja Por su parte, la mujer de Virgo conocerá esta semana a una persona que te atrae mucho pero que a la vez te genera cierta desconfianza. Has sufrido malas experiencias en el pasado y no deseas pasar por lo mismo nuevamente. Los astros te aconsejan que sigas tu intuición, este hombre o esta mujer lo único que quiere es pasar un buen rato. Sólo busca encuentros sexuales ocasionales pero no está interesado en formalizar ninguna relación. Deja que siga su camino y ten paciencia porque la persona que verdaderamente te hará feliz está por llegar. Página anterior (6/13) - Página siguiente (8/13)