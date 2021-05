© La Auténtica Defensa

VIRGO (24/8 al 23/9) Durante esta semana la gente de Virgo deberá tomar decisiones importantes referidas al ámbito laboral. Has dado lo mejor de ti para conseguir hacer una carrera en tu lugar actual de trabajo. No obstante, la mala relación que tienes tanto con tus jefes como con tus compañeros de trabajo ha frustrado todos tus esfuerzos. Tal vez sea el momento adecuado para buscar otras oportunidades laborales. En el ámbito financiero y de los negocios, hay veces en las que sientes que no posees toda la autoridad y el poder de decisión que necesitarías tener. Esta semana empezarás a sentir una necesidad de autonomía que no habías sentido antes, el inconveniente es que tienes socios en tus emprendimientos comerciales y que necesitas tener la autorización de ellos antes de actuar o de tomar decisiones importantes. La sociedad fue necesaria en los comienzos del emprendimiento pero tal vez ya no lo sea en la actualidad. Piensa las cosas con tranquilidad, plantéales a tus socios tus necesidades para que entre todos intenten encontrar una solución. En el ámbito sentimental, esta semana el hombre y la mujer de Virgo recurrirán a su círculo de amigos para pedirles consejo y contención. Tu compañero o compañera sentimental te incomoda todo el tiempo con reclamos absurdos y te acusa de infidelidades que nunca cometiste. Tu pareja tiene un gran problema con el tema de los celos y necesita ayuda que tú no podrás darle. Tus amigos te aconsejarán que le pidas un tiempo para que él o ella pueda tratarse con una persona idónea, si eres inteligente seguirás su consejo.