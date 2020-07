Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



VIERNES 03 DE JULIO DE 2020 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) CAMPANA AMANECER LITERARIO - Agradece A la Municipalidad de Campana. Al Honorable Concejo Deliberante. A los representantes Legislativos de nuestra ciudad. El haber compartido con los Integrantes de la Institución, la alegría de cumplir 25 años, tan esperadas Bodas de Plata, a la distancia pero cercanos en el corazón. GRACIAS a todos y cada uno de ustedes por habernos premiado declarando de Interés Legislativo tan importante fecha. Además agradecemos sinceramente la Resolución que declara de Interés Legislativo el libro "Brindis por la vida" de la escritora campanense Matilde Teresa Villani de Frerking, socia fundadora de C.A.L. Enviamos un respetuoso saludo. Matilde S. Strobino de Rafael y todos los integrantes de la Institución. FRASE DEL DIA Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. FM FUTURO 93.1 SEGUIMOS EDUCANDO!! FM Futuro 93.1 Mhz de Campana y sus Anunciantes se suman al Programa Nacional que acompaña a los niños con contenidos educativos durante la cuarentena. De Lunes a viernes 5 horas de la escuela a la radio. De 12 a 13 Jardin de Infantes. De 13 a 14 Primer Grado De 14 a 15 Segundo y Tercer Grado. De 15 a 16 Cuarto y Quinto Grado. De 16 a 17 Sexto y Septimo Grado. Tambien podes seguirnos en la Web: www.fmfuturo.com.ar // www.radio.lad.fm/futuro // www.streaminglocucuinar.com/portal/?p=8682 y con la App androide FM Futuro 93.1 Mhz. Agradecemos la difusion de La Autentica Defensa. ------ Pág. siguiente (2/3)