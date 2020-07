DOMINGO 05 DE JULIO DE 2020

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) GUARDIA VETERINARIA DOMINGOS Y FERIADOS 03489-15-515860 Circulo Veterinario Campana ----- CAMPANA AMANECER LITERARIO - Agradece A la Municipalidad de Campana. Al Honorable Concejo Deliberante. A los representantes Legislativos de nuestra ciudad. El haber compartido con los Integrantes de la Institución, la alegría de cumplir 25 años, tan esperadas Bodas de Plata, a la distancia pero cercanos en el corazón. GRACIAS a todos y cada uno de ustedes por habernos premiado declarando de Interés Legislativo tan importante fecha. Además agradecemos sinceramente la Resolución que declara de Interés Legislativo el libro "Brindis por la vida" de la escritora campanense Matilde Teresa Villani de Frerking, socia fundadora de C.A.L. Enviamos un respetuoso saludo. Matilde S. Strobino de Rafael y todos los integrantes de la Institución. ----- FRASE DEL DIA "Lo que sucede hoy acaeció otras veces; lo que se dice, sigue diciéndose y se dirá más adelante; lo que ha de ser, ya fue un día". Antonio Francesco Doni (1513-1574) Escritor italiano. ----- FM FUTURO 93.1 SEGUIMOS EDUCANDO!! FM Futuro 93.1 Mhz de Campana y sus Anunciantes se suman al Programa Nacional que acompaña a los niños con contenidos educativos durante la cuarentena. De Lunes a viernes 5 horas de la escuela a la radio. De 12 a 13 Jardin de Infantes. De 13 a 14 Primer Grado De 14 a 15 Segundo y Tercer Grado. De 15 a 16 Cuarto y Quinto Grado. De 16 a 17 Sexto y Septimo Grado. Tambien podes seguirnos en la Web: www.fmfuturo.com.ar // www.radio.lad.fm/futuro // www.streaminglocucuinar.com/portal/?p=8682 y con la App androide FM Futuro 93.1 Mhz. Agradecemos la difusion de La Autentica Defensa. ----- En el aniversario de su partida a la Casa del Padre de: MONSEÑOR ANGEL GABRIS "EL CURA" Muchos versos se han labrado

para tantos personajes

pero uno han olvidado

del cura de mi paraje. . Es un hombre entre los hombres

para las cosas de Dios

que del Bautismo administra

a la santa Extremaunción. . Por sus manos recibimos

la gracia santificante

que las aguas del Bautismo

conceden al promesante. . La doctrina nos enseña

cuando tenemos razón

y nos da la via libre

para la santa Comunión. . Que cristiano no recuerda

su primera confesión

cuando niño se acercaba

al cura su confesor. . Y cuando mas años tenia

y firme preparacion

del obispo recibia

la santa Confirmacion. . Y si al buen Dios ya buscaba

y bastante habia rezado

este cura le informaba

que era el Orden Sagrado. . Otros muchos son los mas

a Dios seguirán buscando

el Matrimonio será

el fin de seguir amando. . Y cuando esta vida se agota

y se empieza a decrecer

llamamos al cura amigo

para aliviar el padecer. . Siempre listo el cura esta

para enseñarnos a rezar

pues el alma tiene un precio

imposible de pagar. . En el andar de la vida

muchos golpes me he de dar

teniendo un cura a mi lado

me ayudará a levantar. . Estas frases mal rimadas

que pretenden destacar?

Es la presencia muy firme

del cura de mi ciudad. . El cura que una vez tuvimos

y que rigio la Catedral

LUIS ANGEL FABRIS se llama

y era un cura de verdad. Tato Correa ----- Pág. siguiente (2/3)