Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



MIERCOLES 15 DE JULIO DE 2020 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) CLUB NAUTICO NORTE Estimado socio: Debido a la cuarentena impuesta por el gobierno nos vemos obligados a postergar la Asamblea Ordinaria correspondiente al periodo finalizado el 30 de abril del correspondiente año programada originariamente para el 26 de julio venidero. La nueva fecha está prevista para el domingo 30 de agosto siempre y cuando las normas vigentes por el COVID 19 en ese dia así lo permitan. Aprovechamos la oportunidad para saludarles atentamente. Comision Directiva ----- FRASE DEL DIA "El mal que hacemos es siempre más triste que el mal que nos hacen". Jacinto Benavente (1866-1954) Dramaturgo español. ----- FM FUTURO 93.1 SEGUIMOS EDUCANDO!! FM Futuro 93.1 Mhz de Campana y sus Anunciantes se suman al Programa Nacional que acompaña a los niños con contenidos educativos durante la cuarentena. De Lunes a viernes 5 horas de la escuela a la radio. De 12 a 13 Jardin de Infantes. De 13 a 14 Primer Grado De 14 a 15 Segundo y Tercer Grado. De 15 a 16 Cuarto y Quinto Grado. De 16 a 17 Sexto y Septimo Grado. Tambien podes seguirnos en la Web: www.fmfuturo.com.ar // www.radio.lad.fm/futuro // www.streaminglocucuinar.com/portal/?p=8682 y con la App androide FM Futuro 93.1 Mhz. Agradecemos la difusion de La Autentica Defensa. ----- MASCARAS SANITARIAS REUTILIZABLES Y ALCOHOL EN GEL EN ENVASES CON DOSIFICADOR DE 250 CM3 Entrega a domicilio sin cargo TEL. 3489 367773 ----- Pág. siguiente (2/3)