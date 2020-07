Cumpleaños

DOMINGO 19 DE JULIO DE 2020

FRASE DEL DIA El que en un arte ha llegado a maestro puede prescindir de las reglas. Arturo Graf (1848-1913) Escritor y poeta italiano. FM FUTURO 93.1 SEGUIMOS EDUCANDO!! FM Futuro 93.1 Mhz de Campana y sus Anunciantes se suman al Programa Nacional que acompaña a los niños con contenidos educativos durante la cuarentena. De Lunes a viernes 5 horas de la escuela a la radio. De 12 a 13 Jardin de Infantes. De 13 a 14 Primer Grado De 14 a 15 Segundo y Tercer Grado. De 15 a 16 Cuarto y Quinto Grado. De 16 a 17 Sexto y Septimo Grado. REVMA MADRE ABADESA GENERAL MARIA TEKLA FAMIGLITTI Nacida en Avellino (Italia) en 1938, entregó su alma al Creador el 3 de marzo, luego de un gobierno abacial de la congregación del Santísimo Salvador de Santa Brígida por 37 años. La Congregacion (porta la denominación de "ORDEN" por mandato papal desde 1942 en que fuera aprobada la fundación de 1911,por la conversa sueca M.I. Hesselblad (santa) inspirada el carisma de Santa Brígida y la paulatina extinción de los antiguos monasterios desde el 1284, inclcuyendo la rama hispana introducida por la Ven. Marina de Escobar en el reinado de Felipe IV. Madre Tekla se empreñó hasta lo imposible para potenciar la admirable obra de M. Hesselblad comenzando por los tramites de su canonización, la promoción vocacional que dede 4 candidatas en 1911 pasó ahora a las 800. Su carisma de una política bien entendida para acercar y pacificar logró que San Juan Pablo II la admirara y consultara, en todas partes era reconocida como "la papisa" por su influencia y el adelantarse a los cardenales para temas de envergadura internacional. Lucho y obtuvo la canonización de M. Hesselblad, el reconocimiento del Estado de Israel del heroísmo de ésta y la admiración de Fidel Castro que no solo autorizó sino pidió la apertura de una casa en el Casco Historico de La Habana. Como la insigne profeta del III Milenio, Santa Brígida de Suecia, ceró sus ojos en el Palazzo Papazuri (CASA SANTA BRIGIDA) y el 23 de julio, memoria de la mística del Norte, San Brpigida de Suecia, se le recordará especialmente en la Catedral de Campana, donde se venera en el interior una bella imagen de m adera y en el exterior una notable mayólica. Los amigos de Santa Brígida de Suecia participan del mismo y que la misa será transmitida en vivo por laslimitaciones de la emergencia sanitaria. El 18 de noviembre de 1998, mi madre doña Mercedes tuvo la gracia de agragarse como oblata seglar a la orden en manos de M.Tekla. Bendita sea su memoria y repose en el seno de la Trinidad Santisima. PADRE Nestor Daniel Villa