Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



MARTES 21 DE JULIO DE 2020 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) PREFECTURA NAVAL ARGENTINA AUTORIDAD MARITIMA Informar procedimiento de pago de cuotas tasa fija anual por renovación de matrícula de embarcaciones La Prefectura Naval Argentina informa que debido a la implementación del sistema de liquidación y cobro bajo la modalidad de E-RECAUDA, se dejaron de generar a partir del año 2019, las Boletas Unicas de Ingresos (BUDIS) para el pago de la Tasa Fija Anual por renovación de Matrícula. En su reemplazo se cuenta con distintas alternativas ingresando a la página web de la institución www.argentina.gob.ar/prefecturanaval "Gestion de pagos". Las opciones de pago son las siguientes: *Volante electrónico de pago (VEP) a través de: Red Banelco (Pago Mis CXuentas) Red Link-Interbanking. *Boleta de Pago (en forma presencial) a través de: Pago Fácil-Rapipago-Provincia Net-Sol Pago-Por ventanilla de Bancos Habilitados. Asimismo se recuerda que el ptóximo 30/4/2020 opera el vencimiento de la 1era. Cuota de la Tasa Fina Anual. Regularice sus deudas la faltra de pago podrá ser objeto de "Prohibición de Navegar". v.31.7 QUE ES NAR-ANON? Nar-Anon es una confraternidad para los familiares y amigos de adictos cuyas vidas han estado o están siendo afectadas por la adicción de alguien. Los Grupos de Familia Nar-Anon son principalmente para usted que conoce o ha conocido una sensación de desesperación en relación con el problema de adicción de alguien muy cercano a usted. Cuando entra en nuestro grupo de familia, ya no está solo, sino entre verdaderos amigos que entienden su problema como pocos podrían. Respetaremos su confianza y anonimato, ya que sabemos que respetará el nuestro. Esperamos poder darle la seguridad de que ninguna situación es demasiado difícil y que ninguna infelicidad es demasiado grande para ser superada. Reuniones: Martes 18 hs en Ateneo Parroquial Varela entre 9 de Julio y Jean Jaures. v.31.7 ----- Pág. siguiente (2/3)