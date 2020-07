MIERCOLES 22 DE JULIO DE 2020

Cumpleaños

"NO MORIRÉ DEL TODO, AMIGA MÍA" No moriré del todo, amiga mía,

mientras viva en tu alma mi recuerdo.

Un verso, una palabra, una sonrisa,

te dirán claramente que no he muerto. . Volveré con las tardes silenciosas,

con la estrella que brilla para ti,

con la brisa que nace entre las hojas,

con la fuente que sueña en el jardín.

. Volveré con el piano que solloza

las nocturnas escalas de Chopin;

con la lenta agonía de las cosas

que no saben morir. . Con todo lo romántico, que inmola

este mundo cruel que me destroza.

A tu lado estaré cuando estés sola,

como una sombra más, junto a tu sombra. RODOLFO TALLÓN ----- CAMPANA, MI CIUDAD Vida y Versos (2017) - Beatriz Valerio Obreros, fábricas, trabajos, esfuerzo

calles perfumadas de naranjos y tilos.

Cuna de primer automóvil, de inmigrantes

hombres que forjaron industria y vida. . Santa Florentina, patrona, virgen y abadesa

protege a sus vecinos y da fiesta ciudadana.

Cada 6 de Julio, aniversario campanense

recuerda a los Costa, los Becerra, Amadeo. . Son sus diagonales transversales, urbanas

sus plazas, sus calles, sus casas y barrios.

A orillas del Río Paraná plasma culturas,

evocando campos, frigoríficos y papeleras. . Es ella Campana, mi ciudad, mi fortaleza

vuelo a tierras lejanas y siempre vuelvo.

Ya no importa si contamina, pesa o sufre

ella me espera, me abriga, me abraza. Beatriz Valerio