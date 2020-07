Cumpleaños

DOMINGO 26 DE JULIO DE 2020

GUARDIA VETERINARIA DOMINGOS Y FERIADOS 03489-15-515860 Circulo Veterinario Campana ----- FRASE DEL DIA ¿Sabe cuál es mi enfermedad? La utopía. ¿Sabe cuál es la suya? La rutina. La utopía es el porvenir que se esfuerza en nacer. La rutina es el pasado que se obstina en seguir. Victor Hugo (1802-1885) Novelista francés. ----- GRACIAS POR AYUDARME VIRGEN DE ITATI NATY ----- ----- CRONOLOGIA - Sembraste mucho odio; Eugenio. - Arrojaste bombas ciegas contra gente inocente, inermes; Eugenio. - Una plaza emblemática para el obrero, para el pueblo a quien crucificaste en nombre de Cristo; Eugenio. - Tu nombre está ligado a un basural: Jose Leon Suarez 1956; Eugenio - Muchos años te cubrieron de impunidad; Eugenio - Nada de rendir cuentas; Eugenio. - Sacaste mi cuerpo de la casa de los obreros a quien tanto quise y que tanto me querían, lo enajenaste, profanandolo lo ocultate, cambiando mi nombre. La impostura me llamó Maria Maggio; Eugenio. - Y fui la primer desaparecida; Eugenio. - ¿No te bastó sembrar de muerte mi Patria; Eugenio? - ¿Tanto te molestaba el cariño de los pobres hacia mi; Eugenio? - Proféticamente te lo dijo Valle y como todo hereje encendiste una hoguera; Eugenio: 1955 - Y terminaste abrazado en timote, justamente 1970; Eugenio. - No hay culpables en tu muerte; Eugenio. LAS LEYES QUE NO SE ESCRIBEN SON AQUELLAS QUE SE CUMPLEN INEXORABLEMENTE; EUGENIO. ...Y te fuiste sin aprender: "volveré, y seré millones" Lo dije por vos; Eugenio. Evita Hector Malvicino DNI 4.738.711