DOMINGO 02 DE AGOSTO DE 2020 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

DOMINGO 02 DE AGOSTO DE 2020

FRASE DEL DIA "Uno no puede pensar bien, amar bien, dormir bien, si no ha comido bien".Virginia Woolf (1882-1941) Novelista y editora británica.

Feliz Aniversario "La Auténtica Defensa" Desde Campana Amanecer Literario saludamos a "La Auténtica Defensa", en su 43º Aniversario de rica trayectoria dedicada a mantenernos siempre bien informados. En estos tiempos de pandemia, un abrazo a la distancia, pero cercano desde el corazón de nuestra Institución. Campana Amanecer Literario

¡¡¡YA TUS 18 AÑOS!!! Belu, bella nieta querida: ¡La adultez es muy esperada para todos y para ti el día ha llegado! ¡¡¡Felices 18!!! Disfrutá, desarrollate, cumple tus sueños. En este día mi corazón se llena de bellos recuerdos de una pequeña beba que llegó, tocó mi corazón y cambió mi vida. Que la sonrisa, la paz y el amor sean tus eternos compañeros. ¡Feliz cumpleaños Belén! ¡Se feliz! Te ama: tu Abu Marita

CUMPLEAÑOS Llegaron tus 100 años Nina!! Una mujer admirable, fuerte, cariñosa, buena. Estamos felices de compartir este día único e irrepetible. Te deseamos que pases un bello día, el mejor, recibiendo todo el amor que te mereces. Dios te bendiga, te amamos por siempre: Tus hijos, nietos, bisnietos y tataranieto

GRATIFICARE DEVOLUCION DE TITULO UNIVERSITARIO De Ingeniero Electricista Jorge Dario Capoulat extraviado en mudanza. LLamar al tel. 011-38249621.

CRUZADA SOLIDARIA "QUE NADIE BORRE LA MAGIA DE LOS NIÑOS" Bº LA JOSEFA En este año particular queremos festejar el dia del niño para que sea inolvidable. Para eso necesito tu colaboración de juguetes nuevos y usados (nosotros los reparamos), caramelos, chipaletas, chizitos, galletitas, facturas y todo lo que de chico te gustaba. Para cualquier colaboración comunicate por whatsapp al 3489-537507. (Yoli).