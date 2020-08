JUEVES 06 DE AGOSTO DE 2020

Cumpleaños

"COCINANDO POR UNA ESPERANZA" Durante el Programa, los mejores Chefs compartirán durante un mes, una de sus recetas preferidas por Internet en la página web : www.grupoesperanza.com.ar con el objeto de recaudar fondos para el funcionamiento de Casa Esperanza. Quienes accedan a los videos de elaboración de platos, podrán donar de acuerdo a sus posibilidades, utilizando diferentes medios de pago a través de un sistema de donación implementado mediante Mercado Pago Solidario. El mismo asegura la confidencialidad de los datos de los donantes, por tratarse de un sistema encriptado reconocido internacionalmente y que utilizan muchas ONG de prestigio. Quienes deseen donar por fuera del sistema mencionado, deben comunicarse a los teléfonos 03489-543812 o 486532. Los donantes de cada mes, participarán en el sorteo de un plato elaborado por el Chef del Mes. ¡COCINE SABROSO Y CONTRIBUYA CON LA OBRA DE CASA ESPERANZA! ¡PARTICIPE DEL PRIMER PROGRAMA CULINARIO SOLIDARIO! ----- FRASE DEL DIA "Tal vez amar es aprender a caminar por este mundo". Octavio Paz (1914-1998) Poeta y ensayista mexicano. ----- GRATIFICARE DEVOLUCION DE TITULO UNIVERSITARIO De Ingeniero Electricista Jorge Dario Capoulat extraviado en mudanza. LLamar al tel. 011-38249621.