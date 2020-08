Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



VIERNES 07 DE AGOSTO DE 2020 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) ¡MUY FELIZ CUMPLEAÑOS! FACU VALIENTE Que pases un día hermoso y divertido. Te amamos mucho y somos una gran familia que estaremos siempre a tu lado. Papá Mario, Mamá Diana, Hermana Karen, Abuelos Mary y Miguel, Abu Oscar, Tíos Claudio y Mauro, Tía Vivi, Tía Silvina, Primos Blas - Flor - Miki - Matías - Tiara y demás familiares y compañeros del jardín Felicidades Pocholo... ----- ¡PARTICIPE DEL PRIMER PROGRAMA CULINARIO SOLIDARIO! "CHEF A LA ESPERANZA" Los mejores chefs comparten a partir de agosto, y durante un mes, una de sus recetas preferidas. Ya está disponible en la página web www.grupoesperanza.com.ar el video del Chef del Mes, quien comparte la receta de su "Risotto Primavera" con el objeto de recaudar fondos para el funcionamiento de Casa Esperanza. Quienes accedan a la página podrán también hacer una donación voluntaria para el Grupo Esperanza través de un sistema de donación implementado mediante Mercado Pago Solidario. El mismo asegura la confidencialidad de los datos de los donantes, por tratarse de un sistema encriptado reconocido internacionalmente y que utilizan muchas ONG de prestigio. Quienes deseen donar por fuera del sistema mencionado, deben comunicarse a los teléfonos 03489-15-543812 o 15-486532. Los donantes de cada mes, participarán en el sorteo de un plato elaborado por el Chef del Mes. ¡COCINE SABROSO Y COLABORE CON EL GRUPO ESPERANZA! ----- FRASE DEL DIA Yo creo que la única gran pérdida son las ilusiones, y a veces las certidumbres, por hermosas que sean, no alcanzan a reemplazarlas. Julio Cortázar ----- JOSEFINA ARNAL 7/8/2020 Hoy estás cumpliendo tus hermosos 15 años. Es un día muy especial para vos y para nosotros que te vimos nacer y crecer. Llegaste a tu hogar a ser la princesa, la niña mimada. La vida luego no fue tan fácil, te tocó sufrir pero deseamos sobre todas las cosas que seas muy feliz, solo te mereces cosas maravillosas. En el cielo tu estrella brillará mas que nunca para vos. Te amamos: tus abuelos Amalia y Antonio. Pág. siguiente (2/3)