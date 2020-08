Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



VIERNES 14 DE AGOSTO DE 2020 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) RADIO CITY Y UN HOMENAJE A LA RADIO En el mes donde la radio Argentina cumple 100 años la emisora local lanzó una campaña titulada "Radios Viejas para combatir la soledad". "Lo que para muchos son armatostes viejos, esqueletos radiofónicos de museo o decoración pueden significar la ventana portátil de la que salga una voz amiga para que esas cajitas se transformen en salvavidas para los adultos mayores en estos tiempos de Coronavirus donde ellos serán los últimos en salir hasta que llegue la ansiada vacuna", explica Stecconi Radio City Campana FM 91.7 Mhz se pone al frente de esta campaña para retirar, barbijo y protocolo mediante para pasar a retirarlas, reciclarlas y entregarlas para que los abuelos no se sientan en soledad al no poder tener visita de familiares ni pueden salir a la calle. Las formas de comunicarse para colaborar: a través del histórico teléfono de línea 424215 o por Whatsapp al celular 3489-673494 dejando Nombre y Apellido y domicilio para que puedan pasar a retirarlas o entregarla personalmente en Estrada 779 en nuestros estudios. "Esperamos que la campaña se transforme en una forma en que los adultos mayores tengan la compañía de la Radio como en sus años jóvenes cuando no había Televisión". FELIZ CUMPLE BENJAMÍN Benja nieto querido, verte nacer y compartir con tus papis tu crianza, me hace muy feliz, ya nueve años, un año más que llega para verte crecer, reír, jugar, y ser feliz, sos un bello ser, Te amo. Benja ya festejaremos cuando pase esta cuarentena larga. Que tengas un hermoso feliz día junto a tus papis Matías y Nadia y tu hermanito Francisco. Besos mimos y abrazos de tu abu Marita. ----- AGRADECIMIENTO EL CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL Nº 402 "Nuestra Señora de las Islas" AGRADECE: DIEZ AÑOS DE SOLIDARIDAD A LA COMUNIDAD DEL COLEGIO ROGACIONISTA ANIBAL DI FRANCIA La donación de alimentos, los cuales fueron recibidos por los alumnos y familias de la Comunidad Educativa del Centro de Formación Profesional Nº 402 "Nuestra Señora de las Islas". Agradecemos al Padre Giovanni, Equipos directivos de los distintos niveles educativos y un especial reconocimiento a UNIÓN DE PADRES DE FAMILIA del colegio Aníbal Di Francia, a los docentes, alumnos, ex alumnos que colaboraron con la Décima Colecta Anual de Alimentos y con esta generosa acción solidaria, en este momento de pandemia que nos afecta a todos. MUCHAS GRACIAS! Pág. siguiente (2/3)