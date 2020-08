Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



VIERNES 21 DE AGOSTO DE 2020 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) ----- RADIO CITY Y UN HOMENAJE A LA RADIO En el mes donde la radio Argentina cumple 100 años la emisora local lanzó una campaña titulada "Radios Viejas para combatir la soledad". "Lo que para muchos son armatostes viejos, esqueletos radiofónicos de museo o decoración pueden significar la ventana portátil de la que salga una voz amiga para que esas cajitas se transformen en salvavidas para los adultos mayores en estos tiempos de Coronavirus donde ellos serán los últimos en salir hasta que llegue la ansiada vacuna", explica Stecconi Radio City Campana FM 91.7 Mhz se pone al frente de esta campaña para retirar, barbijo y protocolo mediante para pasar a retirarlas, reciclarlas y entregarlas para que los abuelos no se sientan en soledad al no poder tener visita de familiares ni pueden salir a la calle. Las formas de comunicarse para colaborar: a través del histórico teléfono de línea 424215 o por Whatsapp al celular 3489-673494 dejando Nombre y Apellido y domicilio para que puedan pasar a retirarlas o entregarla personalmente en Estrada 779 en nuestros estudios. "Esperamos que la campaña se transforme en una forma en que los adultos mayores tengan la compañía de la Radio como en sus años jóvenes cuando no había Televisión". FRASE DEL DIA "Por muchas riquezas que el hombre posea y por grandes que sean la salud y las comodidades que disfrute, no se siente satisfecho si no cuenta con la estimación de los demás". Blaise Pascal (1623-1662) Científico, filósofo y escritor francés. EXTRAVIO Se ha extraviado DNI a nombre de CEPEDA RAUL. Quien lo haya encontrado llamar al 3489-594891. v.23.8. Pág. siguiente (2/3)