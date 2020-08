SABADO 29 DE AGOSTO DE 2020

Pág. siguiente (2/3) DONACIÓN EN ÉPOCA DE PANDEMIA La comunidad educativa de la EP Nº 2 Manuel Belgrano agradece la donacion recibida de la Promocion 1984 en referencia al 50 aniversario de la institucion. ----- FRASE DEL DIA "Me siento muy optimista sobre el futuro del pesimismo". Jean Rostand (1894-1977) Biólogo y escritor francés. ----- AGRADECIMIENTO UN CUMPLEAÑOS DIFERENTE... El 24/8/20220 fue el cumpleaños (Nº 70) de quien suscribe OMAR EDUARDO PICHINELLI (Pichi). Con el tema de la cuarentena por el Covid-19 no se podía hacer el cumpleaños que queríamos. Pero con los compañeros de trabajo, de fútbol, familiares, mi hija, mi esposa, mis nietos; tuvieron la idea de realizar el cumpleaños del Bocinazo. Se tomaron el trabajo de llamar a todos por telefono, decoraron el frente de mi casa. Mi sorpresa fue tan grande que no podía creer lo que estaba viendo: mas de 50 autos, motos tocando bocina pasaban por el frente de mi casa, que llegaron hasta mis lágrimas. Por este medio quiero agradecer a todos los que pasaron frente a mi casa tocando bocina. ¡¡¡Muchas gracias!!! Amigos, vecinos, compañeros de trabajo, familiares, amigos de futbol, mis nietos, mis hijos, mi esposa... ¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!! ----- Pág. siguiente (2/3)