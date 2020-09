Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



MIERCOLES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) ----- FRASE DEL DIA Los hombres incapaces de pensar por sí mismos, no piensan en absoluto. Oscar Wilde. ----- 100 AÑOS DE RADIO Un 27 de agosto de 1920 se juntan cuatro locos: Enrique Susini, Cesar Guernico, Luis Romero Carranza y Mihuel Mujica, simplemente por una pasión, la radio experiemental realizando la primera transmision de radio. 29 años mas tarde otro grupo de Campana apasionado por la Radioaficción crean el Radio Club Campana actualmente Lu1DB un 30/12/1949 ellos eran: Pierina Giuliano,. Alba de Petinotti, Matilde Premazzi, Pedro Quiñones, Rodolfo Cabale,. Juan Crapella, Alejandro Bettonotti, Raul Premazzi, Osvaldo Comelli, Juan Dubrovich, Nestor Cartier, Julio Ceretto, Julio Silva, Mariano Dubrovich, Carlos Quiñones, Oscar Comelli y Osvaldo Silva, institución que sigue vigente y en actividad. Siendo la primera estación de Radio en Campana la del Señor Ucella cuyo equipo se encuentra en el Radio Club. Mi homenaje a todos los apasionados por esta bella actividad lo de ayer, los de hoy que disfrutamos haciéndola. 73 DX. LW 6 DMB DNI; 13.994.137. ----- GRUPO ESPERANZA El Grupo Esperanza agradece a los Chefs que desinteresadamente están compartiendo la elaboración de algunos de sus platos preferidos. El mes de Agosto fue el "Mes del Chef Luciano Picciau", del restaurante Italpast La Reserva Cardales. Este programa continuará durante el mes de Septiembre con el Chef Martín Navazzotti, del restaurante La Fortuna de Campana y posteriormente con un Chef diferente cada mes, que será comunicado en cada caso. Esto posibilitará seguir Cocinando Rico y contribuyendo con tu Donación a la noble tarea de asistir y contener a jóvenes especiales de la zona. Pág. siguiente (2/3)