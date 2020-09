Cumpleaños

VIERNES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Pág. siguiente (2/3) ----- CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL ZARATE CAMPANA De conformidad con lo establecido en la Acordada Nº 002728/96 SCJBA, se ordena la apertura de la inscripción por el término de 30 (treinta) días hábiles por ante los Colegios/Consejos Profesionales, en todas las especialidades periciales, de aquellos que hayan completado el curso de práctica profesional para auxiliares de justicia, desde el día 8 de Septiembre al 8 de Octubre, inclusive, del corriente año, en los fueros Civil y Comercial, Familia, Contencioso y Laboral. Los profesionales cuyas carreras técnicas carecen de colegiación deberán solicitar su inscripción para el año 2021, por correo electrónico al email camciv-zc@jusbuenosaires.gov.ar. - Los interesados deberán cumplir con los requisitos establecidos en los arts. 5º y 6º del Acuerdo 2728 de la Suprema Corte de Justicia, al cual podrán acceder vía el buscador Google o página Web de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.- FRASE DEL DIA l arquitecto del futuro se basará en la imitación de la naturaleza, porque es la forma más racional, duradera y económica de todos los métodos. Antonio Gaudí i Cornet (1852-1926) Arquitecto español. ASOCIACION COLOMBOFILA "LA CAMPANENSE" Por tu eficiencia, paciencia y destreza, por ser el pilar de nuestra institución Sra. SAMANTA DE CIA ¡¡¡GRACIAS!!! ¡FELIZ DIA DE LA SECRETARIA! AGRADECIMIENTO Los chicos de Las Acacias agradecen la colaboracion por el dia del Niño a: Carniceria Guille, Tango Sport, Juan Pablo Moreira, Familia Gasperi, Mauro Santos, Marcos Bongiovanni, Pelu (del Sindicato de Maestranza), Verduleria "El Pelu", Mundo del Niño, LDG Indumentaria Deportiva, M&K Indumentaria, Far Play y Jugueteria Ruar. Pág. siguiente (2/3)