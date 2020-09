Cumpleaños

JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020

AGRADECIMIENTO HOGAR "LAS ROSAS" Todos los familiares de la Sra. PAULA GABRIELA REYNOSO a través de este medio agradecemos a los directrivos y a todo el personal el cariño y atención que le brindaron a "PACA" durante los años de su residencia en dicho Hogar, y muy especialmente durante sus últimos días acompañándola en todo momento. Muchísimas gracias!!!!!!! Atte. Familiares de nuestra querida "Paca" ---- FRASE DEL DIA Lo que en la juventud se aprende, toda la vida dura. Francisco de Quevedo (1580-1645) Escritor español. ----- PREFECTURA NAVAL ARGENTINA AUTORIDAD MARITIMA Informar procedimiento de pago de cuotas tasa fija anual por renovación de matrícula de embarcaciones La Prefectura Naval Argentina informa que debido a la implementación del sistema de liquidación y cobro bajo la modalidad de E-RECAUDA, se dejaron de generar a partir del año 2019, las Boletas Unicas de Ingresos (BUDIS) para el pago de la Tasa Fija Anual por renovación de Matrícula. En su reemplazo se cuenta con distintas alternativas ingresando a la página web de la institución www.argentina.gob.ar/prefecturanaval "Gestion de pagos". Las opciones de pago son las siguientes: *Volante electrónico de pago (VEP) a través de: Red Banelco (Pago Mis CXuentas) Red Link-Interbanking. *Boleta de Pago (en forma presencial) a través de: Pago Fácil-Rapipago-Provincia Net-Sol Pago-Por ventanilla de Bancos Habilitados. Asimismo se recuerda que el ptóximo 30/4/2020 opera el vencimiento de la 1era. Cuota de la Tasa Fina Anual. Regularice sus deudas la faltra de pago podrá ser objeto de "Prohibición de Navegar".