JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MUCHACHOS POR ASI LLAMARLOS El dia 29 de abril se llevaron a mi vieja y querida perra Brisa, casi ciega, sorda y muy labradora, que estaba en nuestra vereda atada en el tronco de un arbol (17 horas). Mi hipótesis sobre el motivo de tan cobarde y vil acción la ratifico hoy cuando los vi volver al lugar del hecho justo en esta semana, ademas fueron observados por todos los vecinos, los obreros de la construcción. Brisa era muy querida. Saque fotos a los vehículos y puse en alerta a la Policia y a la Base...Uds se dieron cuenta y salieron Disparando! Qué pena! Soy jubilada docente, no tengo dinero...Si les queda algo de viveza No vuelvan!! O aprenderán que toda acción tien consecuencias. "El estudiar es el mayor acto de rebeldia conel tra el sistema". Busquen herramientas para hacer un mundo mejor. En este decadente y bendito país muchas facultades son gratuitas, busquen su futuro fuera de la fueria vecinal o la carcel. No hagan sufrir a sus padres que vivien engañados por uds. Esta es mi segunda nota. Suerte! Que Dios los proteja y los bendiga! GR. v.27.9. ----- FRASE DEL DIA La libertad no es otra cosa que aquello que la sociedad tiene el derecho de hacer y el estado no tiene el derecho de impedir. Benjamin Constant (1767-1830) Escritor y político francés. ----- EXTRAVIO Se ha extraviado billetera con documentacion a nombre de Juan Ramon Fornari en Avda. Mitre entre French y Berutti. Llamar al 420171. v.27.9. ----- AGRADECIMIENTO ESPECIAL DE MARCOS RAUL MARTINEZ Y FLIA. A LA EMPRESA "NAVIERA LOJDA" Por este medio quiero agradecer a toda la empresa "Arenera Maripasa" por su acompañamiento en un momento muy difícil que me tocó atravesar, especialmente, a los responsables de área Marcelo Figueroa, Mauricio Dipaola, Diego Casinghino y a sus dueños por no dejarme solo desde el primer momento, tanto a mi como a mi flía. y su compromiso incondicional para mi pronta recuperacion. Agradecido eternamente MARCOS RAUL MARTINEZ Y FLIA