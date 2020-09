Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



SABADO 26 DE SEPTIEMBRE DE 2020 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) FARMACIA IGLESIAS En sus 25 años de labor les deseamos muchas felicidades por su entrega y servicio, por el bien de sus clientes. Con amor: tu familia ----- AGRADECIMIENTO Como presidente de la Soc. de Fomento Lomas de Rio Luján agradezco a la diputada SOLEDAD ALONSO el proyecto de liberación de pagos a las instituciones que tanto hacen por el bien de los vecinos. Ana Maria Cesan DNI 6.518.030 ----- ARIEL MOSQUEIRA Este fin de semana vas a comenzar, una nueva tarea comercial. El lugar está ubicado en Rocca 231. Pongo la dirección porque hay mucha gente que te conoce y te aprecia y quiere pasar a saludarte y brindarte su afecto. Te espera una tarea brava, pero reunís los requisitos. Tu amplio conocimiento del comercio, tu buen trato con la gente, tu natural simpatía y la responsabilidad que pones en el trabajo, te abren una gran posibilidad de éxito. También hace falta una gran dosis de suerte. Ariel, estoy al lado tuyo y te deseo toda la suerte del mundo. TU VIEJO ---- ARTE POÉTICA Expresión creadora en cada línea que precede al silencio de una pausa, que brota irreverente, así sin causa y perdura latente, cual estigma. . Que vuela omnipotente, y en su vuelo, Invita a recorrer el universo. Que le tiende la mano al que converso Se eleva tenazmente desde el suelo. . Que navega al garete, entre la duda, Buscando un continente de verdades. Que suele florecer y entre los males Se arraiga a sus principios y madura. . Teología pasional, simple y discreta, Que al mundo le pregona, y que su voz, Muchas veces dulce, otras feroz, Será prenda de amor si se interpreta. . Extraña religión, Cristos poetas, Arrastrando sus cruces ante Dios. MANUEL CARLOS GUTIÉRREZ manuelcguti@gmail.com INTEGRANTE DE C.A.L ----- CHARLA INFORMATIVA MEDITACION TRASCENDENTAL Abierta y gratuita por Zoom. Reservá tu lugar en nuestra página web Meditacion Trascendental. No se basa en creer en ella, no está basada en una filosofía como tal, sino más bien, en un entendimiento profundo, y la tecnología misma es tan extremadamente simple que hasta los niños pueden hacerla, los adultos, personas de diferentes razas, de diferentes tradiciones, creencias y todo ellos obtienen el mismo resultado". ----- FRASE DEL DIA Cuanto consuelo encontraríamos si contáramos nuestros secretos. John Churton Collins (1848-1908) Crítico literario inglés ----- EXTRAVIO Se ha extraviado billetera con documentacion a nombre de Juan Ramon Fornari en Avda. Mitre entre French y Berutti. Llamar al 420171. v.27.9. ----- EXTRAVIO Extravié tarjeta de Pase Libre por discapacidad. Informacion: tel. 440752. Gracias!! v.27.9. Pág. siguiente (2/3)