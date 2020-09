DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cumpleaños

AGRADECIMIENTO Al Hospital San José de Campana; al Dr Marcelo Expósito; y a todo el equipo de Terapia Intensiva: Queremos saludar y hacer llegar nuestro mayor agradecimiento por haber asistido, atendido y haber sacado adelante a mi papá, Marcelo Torreira, en el marco de esta situación que todos estamos atravesando. Nuevamente, ¡GRACIAS, MUCHAS GRACIAS! Por toda la atención, la dedicación, el esfuerzo y la perseverancia. Dios los bendiga. Flia Torreira ----- GUARDIA VETERINARIA DOMINGOS Y FERIADOS 03489-15-515860 ----- AGRADECIMIENTO Desde Casa Esperanza queremos agradecer al intendente municipal Sr Abella, Elisa Abella, Cristian Finelli y Aldo Bigi por dar pronta respuesta a nuestra inquietud. También extendemos el agradecimiento a la empresa ABSA por su generosa colaboración. ----- FRASE DEL DIA "Lo que más teme la gente es dar un paso nuevo, pronunciar una nueva palabra"... Fiodor Dostoievski (1821-1881) Novelista ruso. ----- ROBERTO LOPEZ Hoy es un dia diferente, distinto, hoy es tu "cumple" querido Roberto, nosotros esperamos que sea especial. Sos un gran ser humano, buen esposo, buen padre. Los que te conocemos te deseamos lo mejor junto a tu esposa e hijos. Que lo pases super feliz cumple!! ----- EXTRAVIO Se ha extraviado billetera con documentacion a nombre de Juan Ramon Fornari en Avda. Mitre entre French y Berutti. Llamar al 420171. v.27.9. ----- EXTRAVIO Extravié tarjeta de Pase Libre por discapacidad. Informacion: tel. 440752. Gracias!! v.27.9.