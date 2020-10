VIERNES 02 DE OCTUBRE DE 2020

Cumpleaños

Un padre y su hijo estaban caminado en las monrañas De repente, el hijo se cayó, lastimándose y grito: -Aaaaaaayyyyyyy! Para su sorpresa, oyó una voz que repetia en algún lugar de lña montaña: -Aaaaaaayyyyy! Con curiosidad el niño gritó: -Quién está ahí? y recibio esta respuesta -Quien está ahí? Enojado gritó: -Cobarde!! Y escucho: -Cobarde!!! El niño miró al padre y le preguntó -Que sucede, papá? El hombre sonriendo le dijo: -Hijo mío, presta atención- y gritó hacia la montaña: -Te admiro!!!! Y la voz le respondio_ "te admiro"!! De nuevo el hombre gito: -Eres un campeon"!! Y la voz le respondio: Eres un campeón! El niño estaba asombrado pero no entendia nada. Entonces el padre le explicó: _La gente lo llama eco, pero en realidad es la vida. Te devuelve todo lo que dices o haces. Hector Malvicino DNI 4.738.711. ----- FRASE DEL DIA A veces el viaje más largo es la distancia entre dos personas. William Somerset Maugham (1874-1965) Escritor británico. HALLAZGO Se ha encontrado Caniche (macho) está en Joyeria Real Rocca 189 (horario de comercio). v.3.10. EXTRAVIO Se ha extraviado billetera con documentacion a nombre de Juan Ramon Fornari en Avda. Mitre entre French y Berutti. Llamar al 420171. v.3.10. EXTRAVIO Extravié tarjeta de Pase Libre por discapacidad. Informacion: tel. 440752. Gracias!! v.3.10.