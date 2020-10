MARTES 06 DE OCTUBRE DE 2020

Pág. siguiente (2/3) MADRE Mi madre nació un 4 de octubre de 1919. ( a 200 días de "la cuarentena") Madre, espérame tras los espejos, demacrado sueño fugaz. La efigie se desmorona, me convierto en polvo del desierto. La Memoria desgasta cifras. Falta poco para esplenderme, para desatar nudo por nudo, para alisar la grisura gélida acurrucando afectos y pasiones, inmolando esferas, dilaciones. Espérame, Madre, con tu belleza de durazno y ciruelo en flor. Tu piel aún me abriga, ahuecándome en tu cuerpo, con el amor de la Virgen Madre al Cristo desvanesciente. Espera mi palabra deshojada de tanto cariño, mi corazón palpitante que se abre a tu amor merodeador del Tiempo Eterno. Susana Boéchat,4-10-20. ----- FRASE DEL DIA "Hay un tiempo de partir, incluso cuando no hay lugar cierto al que ir". Tennessee Williams (1911-1983) Dramaturgo estadounidense. ----- HALLAZGO Se ha encontrado Caniche (macho) está en Joyeria Real Rocca 189 (horario de comercio). v.8.10. EXTRAVIO Se ha extraviado billetera con documentacion a nombre de Juan Ramon Fornari en Avda. Mitre entre French y Berutti. Llamar al 420171. v.8.10. EXTRAVIO Extravié tarjeta de Pase Libre por discapacidad. Informacion: tel. 440752. Gracias!! v.8.10. ----- Pág. siguiente (2/3)