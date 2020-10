Cumpleaños

SABADO 10 DE OCTUBRE DE 2020

SUSANA Y ALFREDO Hoy queremos conmemorar con nuestra familia y amigos, aquel día inolvidable en que nuestras vidas se unieron para siempre. Llegar al 50 ANIVERSARIO, es símbolo de amor, constancia y confianza, caminando siempre en la misma dirección. Susana y Alfredo ------ Familiares, Amigos, Comunidad Agradeceré a quienes voluntariamente dediquen su tiempo y predisposición acercándose al centro de salud dispuesto con el propósito de participar como Donantes de Sangre (de cualquier Grupo y Fartor) en la jornada programada con fecha Miércoles 14 de Octubre de 8.30 a 11 horas en la Clínica Privada Del Carmen, Av. Rivadavia 585 de Zárate. La situación sanitaria actual nos compromete desde las acciones individuales y comunitarias. En proceso de recuperación les envió un fuerte abrazo. Ricardo Stecconi. ----- Del otro lado de la puerta Cuento de Zaira ketzelman La habitacion en que me hallo está a oscuras. Al fondo, hay una puerta cerrada, pero no recuerdo adonde comunica. Por los resquicios de la puerta cerrada se filtra una intrensísima y bella luz. Aunque con cierto temor, abro la puerta y la traspongo. La sublime luz me envuelve. Aunque cambiados, reconozco a todos. Allí están los abuelos de los cuentos junto al hogar. Y los padres, que dejé cuando tuve que emigrar. Y varios de mis amigos, a los que hacia tanto que no veía. Me abrazan, pero no siento sus brazo. Vibran conmigo. Cuanta felicidad hay del otro lado de la puerta! La enfermera mira al médico, significativamente. Este asiente con la cabeza. La enfemera corre la blanca sábana, hasta tapar el rostro sonriente del enfermo. Hector Malvicino (4.738.711)