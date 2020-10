Cumpleaños

SABADO 24 DE OCTUBRE DE 2020

EXTRAVÍO Se escaparon el miércoles a la noche por la tormenta. Responden al nombre de Tom y Oliver. Si alguien los ve por favor comunicarse al Cel 03489-15-429163 ----- FRASE DEL DIA "Reconsideras tu vida conforme la vas viviendo, de la misma forma que si estuvieras escalando una montaña y continuamente vieras los mismos paisajes desde distintos puntos de vista". Doris Lessing (1919-2013) Novelista británica de origen iraní. ----- AGRADECIMIENTO La familia ELISA VILLANUEVA de CABRERA quiere agradecer enormemente al HOGAR MANUEL hogar de la abue durante los últimos 10 años. Nuestro reconocimiento a Delia Mansilla, la Dra Marina Mella, a todo el personal actual y el que fue parte del mismo en otro tiempo, por su atención, acompañamiento, cuidado y cariño brindado siempre!!!! y a las abuelas y abuelos que compartían con ella distintos momentos de risas y charlas. Hacemos extensivo este reconocimiento: A Rosita Melo, quién gracias a su ayuda y presencia durante estos 10 años, visitó y asistió incondicionalmente a la abue diariamente, siendo su apoyo logístico y el de Cindy indispensables para sobrellevar la distancia. A Julia por sus visitas diarias y conversaciones con la abu. A Gustavo de la Farmacia Belbey, quién nos facilitaba toda gestión de medicamentos y atenciones necesarias. A los familiares y amigos de Campana, gracias por contar con uds. Y en los últimos momentos al personal de la Cochería Torres. Viviendo en el sur, fue necesario contar con este gran grupo humano para darle a la abu la mejor calidad de vida que ella se merecía. Todo este tiempo dedicado, el amor, el respeto, el cuidado, la atención y el cariño recibido nos reconfortan. Por eso a todos, un gracias así de grande!!!!!!!!!! Marisa Cabrera ,Juan Urdapilleta y sus nietas ----- AGRADECIMIENTO Dra. Maria Gabriela Copes (hematóloga) En nombre de las amigas de Nelly Basilio de Cabado reciba nuestro agradecimiento por las atenciones y cuidado prodigados a Nelly. Sin mas saludamos atentamente. Raquel Rodriguez. Nereyda Gomez. Octubre 2020.