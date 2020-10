Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



DOMINGO 25 DE OCTUBRE DE 2020 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) GUARDIA VETERINARIA DOMINGOS Y FERIADOS 03489-15-515860 ----- EXTRAVÍO Se escaparon el miércoles a la noche por la tormenta. Responden al nombre de Tom y Oliver. Si alguien los ve por favor comunicarse al Cel 03489-15-429163 FRASE DEL DIA "Vistas las cosas en la cámara oscura del recuerdo, toman un relieve singular". Théophile Gautier (1811-1872) Poeta, crítico y novelista francés. AGRADECIMIENTO Dra. Maria Gabriela Copes (hematóloga) En nombre de las amigas de Nelly Basilio de Cabado reciba nuestro agradecimiento por las atenciones y cuidado prodigados a Nelly. Sin mas saludamos atentamente. Raquel Rodriguez. Nereyda Gomez. Octubre 2020. AGRADECIMIENTO La familia ELISA VILLANUEVA de CABRERA quiere agradecer enormemente al HOGAR MANUEL hogar de la abue durante los últimos 10 años. Nuestro reconocimiento a Delia Mansilla, la Dra Marina Mella, a todo el personal actual y el que fue parte del mismo en otro tiempo, por su atención, acompañamiento, cuidado y cariño brindado siempre!!!! y a las abuelas y abuelos que compartían con ella distintos momentos de risas y charlas. Hacemos extensivo este reconocimiento: A Rosita Melo, quién gracias a su ayuda y presencia durante estos 10 años, visitó y asistió incondicionalmente a la abue diariamente, siendo su apoyo logístico y el de Cindy indispensables para sobrellevar la distancia. A Julia por sus visitas diarias y conversaciones con la abu. A Gustavo de la Farmacia Belbey, quién nos facilitaba toda gestión de medicamentos y atenciones necesarias. A los familiares y amigos de Campana, gracias por contar con uds. Y en los últimos momentos al personal de la Cochería Torres. Viviendo en el sur, fue necesario contar con este gran grupo humano para darle a la abu la mejor calidad de vida que ella se merecía. Todo este tiempo dedicado, el amor, el respeto, el cuidado, la atención y el cariño recibido nos reconfortan. Por eso a todos, un gracias así de grande!!!!!!!!!! Marisa Cabrera ,Juan Urdapilleta y sus nietas ----- Pág. siguiente (2/3)