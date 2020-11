SABADO 31 DE OCTUBRE DE 2020

Cumpleaños

FELIZ DIA DEL ISLEÑO A todos los Isleños en su día, queremos agradecerles por ser parte importante de este hermoso lugar de nuestra provincia. Con su trabajo con su esfuerzo y con su dedicación logran que el sector de Islas este cuidado, protegido y sea un espacio fundamental para el cuidado y la protección del medio ambiente. Desde Dirección de Islas Equipo Sebastián Abella trabajamos incansablemente para estar al lado de cada uno de ustedes. Tenemos un compromiso ferviente en gestionar las mejoras que se necesitan y que todos los isleños puedan vivir en armonía y en un bienestar general que se merecen respetando la dignidad de cada uno de nosotros. Les dejamos un abrazo enorme, nuestras felicitaciones en este día tan importante y las manos extendidas para seguir trabajando juntos ---- FRASE DEL DIA "Puesto que yo soy imperfecto y necesito la tolerancia y la bondad de los demás, también he de tolerar los defectos del mundo hasta que pueda encontrar el secreto que me permita ponerles remedio". Mahatma Gandhi