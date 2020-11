Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



MARTES 3 DE NOVIEMBRE DE 2020 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) AGRADECIMIENTO A Defensa Civil, Same, Hospital San José, Médicos, Enfermeras, Mesa de Enlace, Secretaria de Seguridad...por todo lo que hicieron para que pudieramos superar tan dificil momento que nos toco vivir y por todas las muestras de humanidad y cariño que nos brindaron. Gracias a todos de corazón. Eduardo Perez y Flía. ----- FRASE DEL DIA "Los que saben mucho se admiran de pocas cosas, y los que no saben nada se admiran de todo". Séneca (2 AC-65) Filósofo latino. ----- PREFECTURA NAVAL ARGENTINA AUTORIDAD MARITIMA Informar procedimiento de pago de cuotas tasa fija anual por renovación de matrícula de embarcaciones La Prefectura Naval Argentina informa que debido a la implementación del sistema de liquidación y cobro bajo la modalidad de E-RECAUDA, se dejaron de generar a partir del año 2019, las Boletas Unicas de Ingresos (BUDIS) para el pago de la Tasa Fija Anual por renovación de Matrícula. En su reemplazo se cuenta con distintas alternativas ingresando a la página web de la institución www.argentina.gob.ar/prefecturanaval "Gestion de pagos". Las opciones de pago son las siguientes: *Volante electrónico de pago (VEP) a través de: Red Banelco (Pago Mis Cuentas) Red Link-Interbanking. *Boleta de Pago (en forma presencial) a través de: Pago Fácil-Rapipago-Provincia Net-Sol Pago-Por ventanilla de Bancos Habilitados. Asimismo se recuerda que el ptóximo 30/4/2020 opera el vencimiento de la 1era. Cuota de la Tasa Fina Anual. Regularice sus deudas la faltra de pago podrá ser objeto de "Prohibición de Navegar". v.3.11 ----- Pág. siguiente (2/3)