MARTES 10 DE NOVIEMBRE DE 2020

Pág. siguiente (2/3) ----- PARA NOELIA CECILIA INSAUSTI Hija: Orgullosos de vos, ya sos Médica. Tuviste que pasar muchos obstáculos y desafíos, valió la pena. Te felicitamos y te damos nuestro amor: Tus papis Rosita y Tito FRASE DEL DIA "Loco no es el que ha perdido la razón, sino el que lo ha perdido todo, todo, menos la razón". Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) Escritor británico. ----- ----- ADELANTE TODAVIA Amigo deme su mano

y apriete fuerte la mia,

porque quiero en este día

rendir culto a la amistad,

debemos hacer verdad

lo que Fierro nos decía. . "Los hermanos sean unidos"

y tenía mucha razón,

jamás merece perdón

quien reniega de su sangre,

es por eso que al hablarle

lo hago de corazón. . Yo sé que son malos tiempos

y el hombre se siente herido.

Yo sé que nos han jodido

los delincuentes de siempre,

pero tengamos presente

tampoco nos defendimos. . Cada uno por su lado

somos presa del más ágil

un solo palito es frágil

pero formando un atado

ninguno sera quebrado

unidos será más fácil. . Armarse para la lucha

nunca es desear la guerra,

defender su propia tierra

es deber de todo hombre,

por lo tanto no se asome

si digo cosas tan fieras. . Hoy no debemos dejar

rendija en ninguna puerta,

porque si ésta queda abierta

se le gana el oportuno,

a salvo no está ninguno

hoy la cosa desconcierta. . Tome en serio mis consejos.

Trate rodearse de amigos,

póngalo a Dios de testigo.

Dele la mano al vecino,

que jamás será vencido

aquel por todos querido. . Por eso, es que hoy le pido.

Apriete fuerte y sonrie.

Quiero brindarle alegría

volvamos a ser felices

tenemos buenas raíces,

adelante todavia. Manuel Carlos Gutierrez Integrante de C.A.L. ----- EXTRAVIO Se ha extraviado credencial de OSDE a nombre de MARIA SUSANA AMILIBIA. Quien la haya encontrado por favor dirigirse a la redaccion de este diario Rocca 161. v.15.11. Pág. siguiente (2/3)