MIERCOLES 11 DE NOVIEMBRE DE 2020

Pág. siguiente (2/3) EXTRAVIO Se ha extraviado credencial de OSDE a nombre de MARIA SUSANA AMILIBIA. Quien la haya encontrado por favor dirigirse a la redaccion de este diario Rocca 161. v.15.11. ----- FRASE DEL DIA "¡Es inútil! ¡es inútil intentar liberarse de la propia soledad! Hay que aguantarla toda la vida. Aunque a veces, sólo a veces, el vacío se llene! D. H. Lawrence (1885-1930) Novelista británico. ----- VIVIRÉ ESTE DÍA Viviré este día como si fuese el último de mi existencia. Hoy acariciaré a mis hijos mientras son niños aún; mañana se habrán ido, y yo también. Hoy abrazaré a mi mujer dulcemente y la besaré; mañana ya no estará, ni yo tampoco. Hoy le prestaré ayuda al amigo necesitado; mañana ya no clamará pidiendo ayuda, ni tampoco yo podré oír su clamor. Hoy me sacrificaré y me consagraré al trabajo; mañana no tendré nada que dar, y no habrá nada que recibir. Viviré este día como si fuese el último de mi existencia... Por Claudio Valerio / © Valerius / valerius@fibertel.com.ar ----- Pág. siguiente (2/3)