Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE DE 2020 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) GUARDIA VETERINARIA DOMINGOS Y FERIADOS 03489-15-515860 ------ EDICTO Asociación Civil "CIRCULO ITALIANO" Asamblea de socios Autoconvocados para normalizar la institución. Atento la situación de irregularidad en que ha venido funcionando la Institución y de carecer en la actualidad de autoridades vigentes legalmente constituidas, en el marco del expediente 59507/20/16 legajo 16/7525 fiscalizado por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, se convoca a asamblea de socios autoconvocados a los fines de tratar el siguiente orden del día: I) Motivos de la convocatoria; II) consideración de la aprobación del inicio del procedimiento de normalización por ante la D.P.P.J; III) Elección de una comisión normalizara de 3 socios por un plazo de 6 meses." A llevarse a cabo el día 25 de NOVIEMBRE de 2020, en la calle GUEMES 863, CAMPANA a las 20:00 horas. V.15.11. FRASE DEL DIA A veces de noche, enciendo la luz para no ver mi propia oscuridad. Antonio Porchia (1886-1968) Escritor argentino de origen italiano. EXTRAVIO Se ha extraviado credencial de OSDE a nombre de MARIA SUSANA AMILIBIA. Quien la haya encontrado por favor dirigirse a la redaccion de este diario Rocca 161. v.15.11. ----- Pág. siguiente (2/3)